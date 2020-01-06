شاهد : المصري رامي يوسف يهتف “الله أكبر” بحفل Golden Globes

2020/01/06 | 16:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ حصد الممثل المصري الشاب رامي يوسف جائزة Golden Globes كأفضل ممثل في مسلسل كوميدي أو غنائي.خلال تسلم رامي للجائزة هتف عند صعوده على المسرح باللغة العربية، قائلا: “الله أكبر” وسط تفاعل كبير من الحضور.وبالإضافة إلى توضيح رامي يوسف بأنه يشكر الله على الجائزة إلا أن مشاهدي المسلسل Ramy كان لهم تفسير آخر، […]

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