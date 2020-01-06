2020/01/06 | 16:32 - المصدر: بغداد اليوم

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عبد المهدي ونظيره البريطاني يؤكدان ضرورة خفض التوترات بالمنطقة والتعاون لإيجاد حل دبلوماسي

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بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، الاثنين 6 كانون الثاني 2020، استمرار العراق في علاقته مع المجتمع الدولي على أساس احترام السيادة العراقية.

وقال المكتب الاعلامي لعبد المهدي في بيان، إن الاخير "اس

بغداد اليوم-متابعة

نشر وزير الخارجة الإيراني، محمد جواد ظريف، الإثنين (6 كانون الثاني 2020)، صورا لتشييع قائد فيلق القدس، في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس هيأة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس.

وقال ظريف، معلقا على صور نشرها عبر

بغداد اليوم- بغداد

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال، عادل عبد المهدي، الاثنين (06 كانون الثاني 2020)، أن الاتفاق مع دولة الصين أصبح قضية رأي عام، مؤكداً العمل على تمريره دون تردد.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "عبد الم

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