الداخلية تفاتح المالية بشأن عودة 38 ألفاً من المفسوخة عقودهم

2020/01/06 | 16:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، التحاق أكثر من 42 ألف منتسب من المفسوخة عقودهم، بعد صدور الأوامر الإدارية بمباشرتهم في أماكن عملهم.

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