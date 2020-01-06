2020/01/06 | 16:44 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توظيف شخصية الخنازير في مزرعة جورج أورويل – علي محمد رشيد ماركس وستالين – هم خنازير مزرعة الحيوان تعتبر الشيوعية مثالًا حيا وصادقا ومحزنًا على كيفية انحراف ثورة عادلة إلى ديكتاتورية.وهذا الامر قد وصفه جورج أورويل في روايته المثيرة للجدل دائما ما يمر علينا الأسبوع الأخير من شهر مارس للاحتفال بموت ابشع مجرمي العالم […]

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