شاهد: مالم يظهر في الإعلام.. ماذا قال الحلبوسي قبل تمرير قرار اخراج القوات الأجنبية؟

2020/01/06 | 16:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلت “يس عراق” على فيديو مصور من جلسة مجلس النواب التي عقدها امس الأحد وصوت خلالها على خمس إجراءات خول الحكومة فيها بإخراج جميع القوات الأجنبية من العراق.وبحسب الفيديو، فان” الحلبوسي حذر قبل تمرير قرار البرلمان المتعلق بإخراج القوات الأجنبية من ان المجتمع الدولي قد يقطع التعامل المالي مع العراق بعيد تمرير القرار .[…]

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