الصدر يحدد ضوابط “المقاومة الدولية”.. ويتبرأ ممن يشن عمليات عسكرية

2020/01/06 | 16:47 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



أعلن صالح محمد العراقي، المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاثنين، التبرؤ ممن يبدأ العمل العس...

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