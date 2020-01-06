عبد المهدي لبلاسخارت: علاقة العراق بالمجتمع الدولي مبنية على أساس المصالح المشتركة واحترام سيادته

2020/01/06 | 16:58 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكد رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، اليوم الاثنين، للممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة جينين هينيس بلاسخارت، على إن علاقة العراق بالمجتمع الدولي مبنية على أساس المصالح المشتركة واحترام سيادته.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء، في بيان تلقته "الغد برس"، إن "عبد المهدي، استقبل بعد ظهر اليوم الاثنين، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، وأعربت عن تعازيها وتعازي الأمين العام للأمم المتحدة للعراق ودعمه لأمنه واستقراره".

وبيّن عبد المهدي، بحسب البيان "موقف الحكومة العراقية بعد التطورات الأمنية الأخيرة ورسالته الى مجلس النواب وقرار المجلس بانسحاب القوات الأجنبية من العراق"، مؤكداً حرص العراق على "استمرار علاقاته مع المجتمع الدولي وان تكون علاقاته مبنية على أساس تبادل المصالح المشتركة واحترام سيادته وعدم التدخل بشؤونه الداخلية".

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