ماذا تعني تهديدات ترامب بعد اغتيال الفريق سليماني؟+فيديو

2020/01/06 | 16:58 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توالت تهديدات الرئيس الاميركي متوعدة بالرد على اي رد مقابل يصدر عن ايران ثأرا لاغتيال الفريق الشهيد قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي ابو مهدي الم...

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