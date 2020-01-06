العراقيون يستذكرون الحصار الامريكي:

2020/01/06 | 16:59 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادبدأ العراقيون بالتندر على ما يحدث حول العقوبات التي تزعم الولايات المتحدة الامريكية فرضها على العراق، واستعادوا الكثير من ذكريات "الحصار الاول" الذي فرضته امريكا على العراق، ابان نظام صدام حسين.وذكر معلقون على منصات التواصل الاجتماعي، ان العراق سيعود الى ايام (وحش الطاوة) في اشارة الى الباذنجان، الذي اصبح مادة رئيسية للمائدة العراقية ايام الحصار الامريكي الذي فرضته على العراق عام 1991 واستمر لغاية سقوط النظام عام 2003.ولم تتوقف التعليقات عند هذا الحد، حيث استعادوا ذكريات كثيرة من ايام الحصار، "نستلة التمر، الجولة، الراديو، الخف المعاد تدويره لاكثر من مرة، اعادة خياطة الملابس لاكثر من مرة، تحويل الاغطية الى قماصل، وقضايا اخرى".

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