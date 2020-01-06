كتائب حزب الله: اذا فرض ترامب عقوبات على العراق فسنعمل مع الاصدقاء لمنع تدفق النفط الخليجي

2020/01/06 | 17:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

هددت كتائب حزب الله، الاثنين 6 كانون الثاني 2020، بالعمل مع "الاصدقاء" على منع تدف...





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