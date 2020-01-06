2020/01/06 | 17:16 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عوامل النجاح – عصام مجيد حسن العبيدي النجاح كلمة يالها من حلاوة، حيث يتسابق الناس على الفوز بها، فكل واحد منا يريد ان يكون أنساناً ناجحاً في حياته، إذا سنحت له فرص النجاح، وكل واحد منا يريد ان يكون أنساناً ناجحاً في مراحل حياته لتحقيق هذه الأمنية.نرى بأن أعيننا ان الكثير من البشر يسعون […]

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