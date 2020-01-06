2020/01/06 | 17:16 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 2019 يتنكر بزي 2020 – نوزاد حسن اعجب من الذين يتمنون ان يكون العام الذي ينتهي خاتمة لمشاكلهم التي يواجهونها.انا اتحدث عنا كشعب يتمنى قبل نهاية العام بساعات ان يكون العام الجديد حاملا لوضع جديد.هنا نحن نتوهم بان الزمن او اشهر السنة الجديدة فيها ما قد يساعدنا.اننا نظن ان دخولنا الى عام جديد يعني ان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (2019 يتنكر بزي 2020 – نوزاد حسن) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (2019 يتنكر بزي 2020 – نوزاد حسن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).