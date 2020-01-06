2020/01/06 | 17:16 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مناشير الجيش – فائز جواد مر علينا هذا العام والاعوام المنصرمة بصمت وهدوء ومن دون احتفال باستثناء العطلة الرسمية التقليدية ، عيد تاسيس الجيش العراقي الذي كان واحد من اقوى جيوش العالم بشجاعته وصولاته التي دونت في تاريخه اليوم يتساءل اولادنا واحفادنا عن عيد الجيش العراقي وكيف كنا نحتفل به ، اسئلتهم تثير بنا شجوناً […]

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