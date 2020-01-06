العبادي: العراق سيكسب معركة الدولة بجيشه

2020/01/06 | 17:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هنأ رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، الجيش العراقي الباسل بمناسبة ذكرى تأسيسه، مؤكدا ان العراق سيكسب معركة الدولة بجيشه.

وقال العبادي في تغريدة له عبر تويتر، إن الدولة العادلة مع مواطنيها تنتصر بالنهاية وان خسرت معارك فهي الوطن، مضيفا أن الجيش انتصر بمواجهة جميع التحديات وكان آخرها تحد الإرهاب الأسود والانتصار على تنظيم داعش.

وأضاف العبادي، أن العراق سيبقى شامخا وسينتصر بإرادة ابناءه وجيشه البطل.

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