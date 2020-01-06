2020/01/06 | 17:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أشاد وزير الدفاع نجاح الشمري، ببطولات الجيش العراقي وتضحياته للحفاظ على أمن البلاد ووحدتها.

وثمن الشمري في بيان، بمناسبة الذكرى التاسعة والتسعين لتأسيس الجيش العراقي، دور المؤسسة العسكرية بجميع صنوفها، في الدفاع عن العراق والأمة العربية وقضاياها، والتزامها بعناوين الانضباط والمهنية والتراتبية والقيادة والسيطرة، والدفاع عن مصالح البلاد تحت ظل القانون والدستور وحقوق الأنسان، داعيا لأن تكون الذكرى مناسبة للتضافر والوحدة بين شرائح الشعب العراقي، للوصول بالبلاد الى شاطئ الأمن والأمان والاستقرار، وتوفير البيئة الآمنة للاستثمار والتنمية والبناء تحت خيمة العراق الواحد الموحد.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشمري يثمن بطولات الجيش وتضحياته في الدفاع عن أمن البلاد ووحدتها) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشمري يثمن بطولات الجيش وتضحياته في الدفاع عن أمن البلاد ووحدتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).