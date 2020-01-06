البخيتي يوضح رسالة الشعب اليمني بعد استشهاد الفريق سليماني

2020/01/06 | 17:29 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوضح محمد البخيتي عضوالمكتب السياسي لحركة انصار الله في حوار مباشر مع قناة العالم ضمن تغطية خاصة باستشهاد قائد فيلق القدس الفريق قاسم سليماني ونائب ...

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