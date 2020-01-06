عبد المهدي : العراق حريص على استمرار علاقاته مع المجتمع الدولي

2020/01/06 | 17:30 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /SNG- استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبدالمهدي ، بعد ظهر اليوم الاثنين ،الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت ، وأعربت عن تعازيها وتعازي الأمين العام للأمم المتحدة للعراق ودعمه لأمنه واستقراره .وبيّن رئيس مجلس الوزراء موقف الحكومة العراقية بعد التطورات الأمنية الأخيرة ورسالته الى مجلس النواب ...

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