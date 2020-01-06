"الحضور شيعي".. فيديو مسرب للحلبوسي من داخل البرلمان العراقي

2020/01/06 | 17:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في تسريبات مصورة، حذر رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي من تداعيات قرار إنهاء الوجود الأجنبي في البلاد، موجها حديثه إلى أعضاء المجلس طالبا عدم تسجيل حديثه.

وقال الحلبوسي إن قرارا بإنهاء الوجود الأجنبي في العراق سيؤدي إلى وقف المجتمع الدولي تعاملاته المالية مع العراق، و"قد لا نكون قادرين على الإيفاء بالتزاماتنا المالية أمام مواطنينا في أي لحظة".

وفي حديثه إلى النواب في قاعة المجلس قال الحلبوسي:"نحن ماضون الآن في قرار سواء المكتوب أمام رئيس الجلسة أو الطلبات المتعلقة بإنهاء تواجد القوات الأجنبية بشكل عام بإجراءات عاجلة ووضع ترتيبات لذلك أو العودة إلى مسودة قرار كان مطروحا يتعلق بحصر عدد القوات ومهامها والتفاصيل المذكورة في الرسالة".

وأضاف "اليوم الحضور شيعي، كنت أتمنى أن يكون كما اعتدنا في الفترات السابقة أن يكون القرار عراقيا، اليوم أنتم الأخ الأكبر ويتحمل مسؤولية الجميع، تتحملون مسؤولية أبناءكم وإخوانكم وأخواتكم من الشيعة والسنة والكرد والأقليات من كل أنحاء العراق".

وأشار محذرا "دولة الرئيس إحدى الخطوات التي قد يتخذها المجتمع الدولي هي إيقاف التعامل المالي مع العراق، وأرجو أن يتم توضيحه للنواب، قد لا نكون قادرين على الإيفاء بالتزاماتنا المالية أمام مواطنينا في أي لحظة".

وكان البرلمان العراقي قد طلب الأحد من الحكومة "إنهاء تواجد أي قوات أجنبية" على أراضيه، عبر المباشرة بـ "إلغاء طلب المساعدة" المقدم إلى المجتمع الدولي لقتال تنظيم داعش.

وصادق البرلمان خلال جلسة طارئة، نقلت مباشرة عبر شاشة القناة الرسمية للدولة وبحضور رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، على قرار "إلزام الحكومة العراقية بحفظ سيادة العراق من خلال إلغاء طلب المساعدة"، بحسب ما أعلن رئيس البرلمان الحلبوسي.

ويتحدث البعض عن أن الحلبوسي كان قد تعرض لضغوط وتهديدات مبطنة عبر شبكات التواصل الاجتماعي من ميليشيات موالية لإيران تدعوه لتمرير قرار إنهاء تواجد القوات الأجنبية على الأراضي العراقية.

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