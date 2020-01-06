"كتائب حزب الله" تتوعد بمنع تدفق النفط الخليجي في حال فرض ترامب عقوبات على العراق

2020/01/06 | 17:30 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادهددت كتائب "حزب الله" في العراق، اليوم الاثنين، بمنع تدفق النفط الخليجي إلى أسواق الولايات المتحدة في حال فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أية عقوبات على العراق.وقال المسؤول الأمني في الكتائب أو علي العسكري في تصريح صحفي حصلت RT على نسخة منه، "إذا فرض ترامب الأحمق عقوبات إقتصادية على العراق، سنعمل مع الأصدقاء لمنع تدفق النفط الخليجي لأمريكا".وأضاف "أما القواعد الجوية فستحال إلى ركام إذا أصر على البقاء في العراق، ومستعدون لمساعدة الحكومة العراقية في تأمين عمل الشركات الصينية".

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