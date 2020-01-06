الداخلية تفاتح المالية بشأن عودة منتسبيها المفسوخة عقودهم

2020/01/06 | 17:30 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، التحاق أكثر من 42 ألف منتسب من المفسوخة عقودهم، بعد صدور الأوامر الإدارية بمباشرتهم في أماكن عملهم.وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العميد خالد المحنا لوكالة الأنباء العراقية: إن" الوزارة صنفت الفئات المشمولة بالعودة إلى فئات (أ) – المفسوخة عقودهم عام 2014، وهؤلاء عددهم 42 ألفاً وجميعهم صدرت أوامرهم الإدارية وباشروا في أماكن عملهم"، مشيراً الى أن الفئة (ب)- المفسوخة عقودهم في أحداث العام 2008، الذين كان عددهم أكثر من 5600 منتسب ".واوضح أن الفئة (ج) هم المتبقون وعددهم 32 ألفاً، وتمت مفاتحة وزارة المالية لاستحصال الدرجات الخاصة بهم وسيتم فتح المباشرة في التحاقهم بعد التصويت على موازنة عام 2020.وأضاف أن "الوزارة أعطت فترات زمنية واسعة وعلى مدى أشهر، لاستقبال جميع المتقدمين من المفسوخة عقودهم"، مؤكداً أن "الوزارة استبعدت الأشخاص الذين لديهم سوابق وأحكام صدرت بحقهم تمنعهم من المباشرة في مسلك الشرطة من الناحية القانونيةوكان وزير الداخلية ياسين الياسري قد دعا في وقت سابق المفسوخة عقودهم من غير المشمولين بالفقرتين أ و ب من المادة 47 من الموازنة المالية، إلى مراجعة دوائرهم السابقة لغرض تنظيم معاملات إعادتهم إلى الخدمة.وقال الياسري: إن "الفقرتين أ من المادة 47 من الموازنة، تشمل المفصولين بعد 10 حزيران العام 2014 والفقرة ب تشمل المفصولين بعد 2008".

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