فيديو مسرب يظهر الحلبوسي وهو يحذر النواب بكلمةٍ غير معلنة

2020/01/06 | 18:19 - المصدر: قناة التغيير

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فيديو مسرب للحلبوسي حول تشربع قانون إنهاء التواجد الأميركي في العراق

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