الدولار يرتفع لأعلى مستوى منذ سنوات في العراق.. وهذه هي الأسباب

2020/01/06 | 18:20 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



أجواء من الترقب والقلق، تسود العراق، إثر الأزمة المتصاعدة واحتمالات الانزلاق إلى مواجهة عسكرية أو موا...

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