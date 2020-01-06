مقتل مدير مدرسة باسلحة كاتمة جنوبي بغداد

2020/01/06 | 18:20 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الاثنين، بمقتل مدير مدرسة بأسلحة كاتمة جنوبي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "مجموعة مسلحة أقدمت، اليوم، على قتل مدير مدرسة باسلحة كاتمة للصوت ضمن قرية المسارة في منطقة صدر اليوسفية جنوبي العاصمة بغداد".وأضاف أن "المسلحين لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة"، مبيناً أن "القوات الامنية طوقت مكان الحادث ونقلت الجثة إلى الطب العدلي".

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