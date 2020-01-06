وزير التعليم العالي يصادق على قبولات الكليات الاهلية

2020/01/06 | 18:21 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلت مصادقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي ا.د قصي السهيل وحسب كتاب دائرة التعليم الجامعي الأهلي بكتابها المرقم ٥٤ في ٥ / ١ / ٢٠٢٠م على قبول الطلبة المتقدمين للدراسة في الجامعات والكليات الأهلية العراقية مع مراعاة إجراءات القبول المدرجة في الكتاب ادناه.

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