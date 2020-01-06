التوتر في الشرق الأوسط يدفع النفط للإرتفاع

2020/01/06 | 18:24 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط 2 بالمئة، الاثنين، مواصلة مكاسبها ودافعة برنت فوق 70 دولارا للبرميل، مع تأجج التوتر في الشرق الأوسط بفعل التصريحات الصادرة عن الولايات المتحدة وإيران والعراق عقب اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو

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