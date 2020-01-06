صحيفة امريكية تنشر تفاصيل مثيرة عن عملية اعتيال سليماني والعقل المدبر لها0

2020/01/06 | 18:28 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت صحيفة “واشنطن بوست” تقريرا يسلط الضوء على دور وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في قرار البيت الأبيض، اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.ونقلت الصحيفة […]

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