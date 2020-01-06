نائب يوجه طلباً لعبد المهدي بخصوص طرق المنطقة الخضراء بعد قرار البرلمان باخراج القوات الاجنبية..3

2020/01/06 | 18:28 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب عن تحالف سائرون جمال فاخر، رئيس حكومة تصريف الاعمال، عادل عبدالمهدي الى إعادة فتح المنطقة الخضراء امام حركة المواطنين.وقال فاخر ان “قرار فتح المنطقة الخضراء من عدمه […]

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