الربيعي: فريقنا سيعسكر في عمان وسيخوض مباراتين تجريبيتين أمام الوحدات و الفيصلي استعداداً للقاء الشباب السعودي في اياب البطولة العربية

2020/01/06 | 18:28 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الربيعي: فريقنا سيعسكر في عمان وسيخوض مباراتين تجريبيتين أمام الوحدات و الفيصلي استعداداً للقاء الشباب السعودي في ايابالبطولة العربية

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