2020/01/06 | 18:29 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي ريال مدريد الإسباني في بيان رسمي منذ قليل، عن إصابتين جديدتين في صفوف الفريق الأول لكرة القدم قبل ساعات من السفر إلى السعودية للمشاركة في بطولة كأس السوبر الإسباني.وذكر الموقع الرسمي ل‍ريال مدريد أن “الثنائي جاريث بيل وكريم بنزيما قد تعرضا لإصابتين خلال الساعات الماضية على الرغم من مشاركتهما في المباراة الأخيرة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ريال مدريد يعلن اصابة بيل وبنزيما وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ريال مدريد يعلن اصابة بيل وبنزيما) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ريال مدريد يعلن اصابة بيل وبنزيما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).