بعد تعليق نشاطاته في العراق.. “الناتو” يعقد اجتماعا مهما في بروكسل

2020/01/06 | 18:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد يعقد حلف شمال الأطلسي “الناتو” اليوم الاثنين اجتماعا على مستوى المندوبين في مقر الناتو في العاصمة البلجيكية بروكسل، وذلك على خلفية تأزم الاوضاع السياسية في الشرق الاوسط وتصاعد حدة التوتر في العراق.وذكر الحلف، في بيان اطلعت عليه “يس عراق”: “يجتمع مجلس حلف شمال الأطلنطي على مستوى السفراء بعد ظهر اليوم في […]

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