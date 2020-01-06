سفراء اكبر دول اوروبية يلتقون بوزير الخارجية العراقي

2020/01/06 | 18:31 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدان وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، الإثنين، الجريمة الأمريكية في لقاء مع سفراء فرنسا وبريطانيا وألمانيا....

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