2020/01/06 | 18:32 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متظاهرو الديوانية يقررون عدم التصعيد وقطع الطرق ويدعون طلبة الابتدائية للالتحاق بمدارسهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/06 | 18:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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