2020/01/06 | 18:32 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /SNG- هددت كتائب “حزب الله” في العراق، اليوم الاثنين، بمنع تدفق النفط الخليجي إلى أسواق الولايات المتحدة في حال فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أية عقوبات على العراق.وقال المسؤول الأمني في الكتائب أبو علي العسكري في تصريح صحفي نقلته RT ، إنه “إذا فرض ترامب الأحمق عقوبات اقتصادية على العراق، سنعمل مع الأصدقاء ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حزب الله: سنمنع تدفق النفط الخليجي اذا فرض ترامب عقوبات على العراق) نشر أولاً على موقع (SNG الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حزب الله: سنمنع تدفق النفط الخليجي اذا فرض ترامب عقوبات على العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (SNG الاخبارية).