الخطوط الجوية الأردنية تستأنف رحلاتها إلى بغداد بعد توقف 3 أيام

2020/01/06 | 18:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت شركة الخطوط الجوية الأردنية في بيان الاثنين إستئناف رحلاتها المباشرة من عمان إلى بغداد بعد توقف ثلاثة أيام لدواع "أمنية إحترازية".





وقال البيان إن "شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية إستأنفت تشغيل رحلاتها الجوية بين عمان وبغداد بعد أن كانت قد علقتها الجمعة الماضي لفترة موقتة لأسباب أمنية احترازية".

وكانت الشركة أعلنت الجمعة تعليق رحلاتها إلى بغداد في إجراء وقائي عقب مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في ضربة أميركية.





وتسير الملكية الأردنية 18 رحلة أسبوعيا بين عمان وبغداد بالإضافة إلى رحلات إلى مدن عراقية أخرى كالبصرة وأربيل والنجف والسليمانية.





وجاء قرار إيقاف الرحلات بعد مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني والقيادي الكبير في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس فجر الجمعة في قصف جوي أميركي استهدف موكبهما قرب مطار بغداد الدولي.

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