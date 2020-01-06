2020/01/06 | 18:32 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أكد وزيرا خارجية بريطانيا وألمانيا خلال اتصال هاتفي مع نظيرهما الإيراني جواد ظريف، على ضرورة خفض التوترات المتزايدة في المنطقة.

يتبع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية الإيرانية: ظريف تلقى اتصالا هاتفيا من وزيري خارجية بريطانيا وألمانيا) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية الإيرانية: ظريف تلقى اتصالا هاتفيا من وزيري خارجية بريطانيا وألمانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).