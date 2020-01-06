بعد إعلان انفصالهما... طارق العريان يعلق: سأظل أحترم وأحب أصالة

2020/01/06 | 18:32 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

علق المخرج طارق العريان على إعلان الفنانة أصالة انفصالها عنه عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام".

ونشر العريان صورة تجمعه بأصالة معلقا: "للأسف وصلنا لنهاية قصتنا هذه الشخصية الجميلة للأبد أم أولادي".

وكانت الفنانة أصالة أعلنت انفصالها عن زوجها المنتج والمخرج طارق العريان صباح اليوم الأحد.

وقالت أصالة "صباح الخير بمنتهى الأسف أعلن انفصالي نهائيا عن والد أبنائي آدم وعلي، وأتمنى من الجميع عدم الدخول في التفاصيل حرصا على مشاعري التي هلكت ومشاعر أولادي".

وأتمت أصالة "كعادتي سأحرص على إتقان مسئوليتي تجاه أبنائي ولن يثنيني هم على إتمام عملي بالشكل المشرف.



أنا أؤمن بالله وبقضائه وقدره".

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