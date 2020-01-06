واشنطن تتهم روسيا والصين بعرقلة بيان في مجلس الأمن بشأن هجوم على السفارة الأمريكية في بغداد

2020/01/06 | 18:32 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةوجهت اتهمت الولايات المتحدة أصابع الاتهام إلى روسيا والصين بعرقلة بيان في مجلس الأمن بشأن هجوم على السفارة الأمريكية في بغداد، حسب ما نشرته وكالة "رويترز" للأنباء.وقالت الوكالة البريطانية إن واشنطن اتهمت موسكو وبكين بمنع صدور بيان من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ‭‭"‬‬يؤكد‭‭ ‬‬حصانة المقرات الدبلوماسية والقنصلية‭‭"‬‬، وذلك في أعقاب الهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد في 31 ديسمبر.وأفادت بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة بأن "27 دولة نددت بالهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد، في تناقض صارخ مع صمت مجلس الأمن بسبب روسيا والصين، اللتين منعتا إصدار البيان".ويتعين الموافقة على صدور مثل هذه البيانات بإجماع الدول الأعضاء في مجلس الأمن البالغ عددها 15

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