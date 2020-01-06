اليابان: بإمكاننا مبدئيا مطالبة لبنان بتسليم غصن

2020/01/06 | 18:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت حكومة طوكيو، أنها تستطيع مبدئيا مطالبة لبنان رسميا بتسليم الرئيس السابق لتحالف “رينو-نيسان” كارلوس غصن، الذي هرب مؤخرا من المحاكمة في اليابان.وأشارت وزيرة العدل اليابانية، ماساكو موري، اليوم الاثنين، في أول موجز حكومي منذ فرار غصن المتهم بارتكاب مخالفات مالية، في انتهاك لشروط الإفراج عنه بكفالة، إلى أن بإمكان طوكيو “كمبدأ عام” التقدم […]

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