سهيل قبلان - فرح الأرض العالمية لا بد قادم

2020/01/06 | 18:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سهيل_قبلان ستفرح الأرض العالمية فرحتها الكبرى ذات يوم عندما تغيب عنها كل القواعد العسكرية ووسائل ومواد وأدوات التدمير والتخريب والقتل, عندما تغيب افكارها واسبابها ودوافعها وأهدافها وبغيابها ستظل الزهرة مفرفحه وناشرة عبيرها الطيب ليضمخ النسيم في كل مكان وينعش النفوس والمشاعر والنوايا, ولا تخشى صعود دبابة او مجنزرة او مصفحة عليها او سقوط جثة او تدمير دار او مدرسة او تخريب ملعب وناد وشارع, وسيكون نداء التراب ا......

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