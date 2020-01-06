2020/01/06 | 18:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أبو_الحسن_سلام كافح الزملاء في سجن طره ..من أجل أن يسمح لشكري مصطفى زعيم جماعة التكفير حتى يقضي فسحة كل صباح معنا خارج زنزانته المنبوذة أقصى الساحة عبر العنبر ..الساحة كانت مكشوفة فوق الزنزانات حراسة جاهزة التسليح تماماً ..كان نداؤهم يتتابع ما بين اللحظة واللحظة : " واحد تمام ..اتنين تمام..ثلاثة تمام " ودبيب الأقدام رتيبا طول الليل بسقف العنبر " شمال ..يمين ..هوب حديد " خطوات تحدوها صيحة : " هوب ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#أبو الحسن سلام - ذكريات من زمن الانتفاضات) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#أبو الحسن سلام - ذكريات من زمن الانتفاضات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).