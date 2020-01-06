رابح لونيسي - علاقة الثورات المضادة بجدلية الريف والمدينة

2020/01/06 | 18:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رابح_لونيسي تناول الكثير من علماء الإجتماع ظاهرة الثورات وعوامل نجاحها وفشلها، وقد تطرقنا في مقالات سابقة إلى أسباب فشل الثورات، وحددناها بعدة عوامل، ومنها رغبة نخب مهمشة أخد مكان النخب الحاكمة بإستغلال طموحات الطبقات الشعبية، لكن بمجرد ما يصلون إلى السلطة يقومون بنفس ما قامت به النخب الحاكمة السابقة في قمع وإستغلال هذه الطبقات الشعبية التي صعدت بها كما يقول عالم الإجتماع الإيطالي باريتو، ولهذا نصر دائم......

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