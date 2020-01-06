نائب يعلق بشأن تهديدات ترامب واحتمالية تحالف الغرب ضد العراق: الكرامة والسيادة تستحقان التضحية

2020/01/06 | 18:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- خاص

علق النائب عن تحالف الفتح، احمد الكناني، الاثنين (06 كانون الثاني 2020)، على تهديدات الرئيس الامريكي، دونالد ترامب، بشأن فرض عقوبات اقتصادية على العراق، بعد قرار البرلمان القاضي بإخراج القوات الأجنبية من البلاد، مبينا أن الكرامة والسيادة يستحقان التضحية.

وقال الكناني لـ(بغداد اليوم)، إن "فرض الولايات المتحدة عقوبات على العراق، سيقابله بلا شك تأييدٌ من قبل دول الغرب، لأنهم يسيرون بطريق السياسية الامريكية دائما "، لافتا إلى أن "الحديث عن فرض العقوبات على العراق سابق لأوانه".

وأضاف أن "بعض الدول ستكون منصفة وستقف مع العراق في محنته فيما لو فرضت الولايات المتحدة عقوباتها"، مشيرا إلى أن "الكرامة والسيادة يستحقان التضحية في كل شيء من اجلهما".

وفي وقت سابق من اليوم، هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بفرض عقوبات على بغداد بعدما طالب البرلمان العراقي القوات الأمريكية بمغادرة البلاد.



مضيفا أنه إذا غادرت قواته فسيتعين على بغداد أن تدفع لواشنطن تكلفة قاعدتها الجوية.

وأبلغ ترامب الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، "لدينا قاعدة جوية هناك باهظة التكلفة بشكل استثنائي.



لقد احتاجت مليارات الدولارات لبنائها منذ فترة طويلة قبل مجيئي.



لن نغادر إلا إذا دفعوا لنا تكلفتها".

وقال ترامب إنه "إذا طالب العراق برحيل القوات الأمريكية ولم يتم ذلك على أساس ودي، سنفرض عليهم عقوبات لم يروا مثلها من قبل مطلقا.



ستكون عقوبات إيران بجوارها شيئا صغيرا".

وكان البرلمان العراقي، قد صوت، يوم أمس الأحد، لصالح إلزام الحكومة بإخراج القوات الأجنبية من البلاد وإلغاء الاتفاق الأمني مع الولايات المتحدة وإلغاء طلب مساعدة التحالف الدولي بقيادة واشنطن في محاربة الإرهاب.

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، فجر الجمعة الماضي، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، بالإضافة إلى أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وتتهم واشنطن سليماني، الذي كانت تضعه على قائمة الإرهاب لديها، بالمسؤولية عن العديد من الهجمات التي أوقعت قتلى أميركيين والتجهيز لمزيد من تلك الهجمات.

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