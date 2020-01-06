صافرة عراقية تضبط مواجهة كورية يابانية في دوري الابطال

2020/01/06 | 18:39 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد الأسيوي لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن حكام الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري ابطال آسيا 2020.وكلف الاتحاد طاقم حكام من العراقي مكون من: مهند قاسم وميثم خماط وواثق مدلل وزيد ثامر، لقيادة مواجهة سامسونج الكوري الجنوبي بنظيره وفيسيل كوبي الياباني في الـ19 من شهر شباط المقبل.وكان الاسيوي قد كلف طاقم حكام

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