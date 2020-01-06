2020/01/06 | 18:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أعربت وزارة الخارجية الصينية، الاثنين، عن قلقها الشديد إزاء الوضع الحالي بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرة إلى أن ضمان السلام والاستقرار في الخليج أمر حيوي للغاية للعالم كله.ودعت وزارة الخارجية الصينية، الولايات المتحدة، إلى عدم إساءة استغلال القوة، وحضت الأطراف المعنية على التحلي بضبط النفس.من جهة أخرى، علقت وزارة الخارجية الصينية على […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بكين تدعو واشنطن لعدم إساءة استغلال القوة والاستخدام الجائر للعقوبات) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بكين تدعو واشنطن لعدم إساءة استغلال القوة والاستخدام الجائر للعقوبات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).