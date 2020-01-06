تهديد جديد لكتائب حزب الله في العراق: النفط الخليجي لن يصل لأميركا

2020/01/06 | 18:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هددت كتائب “حزب الله” في العراق، اليوم الاثنين، بمنع تدفق النفط الخليجي إلى أسواق الولايات المتحدة في حال فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أية عقوبات على العراق.وقال المسؤول الأمني في الكتائب أبو علي العسكري: “إذا فرض ترامب الأحمق عقوبات إقتصادية على العراق، سنعمل مع الأصدقاء لمنع تدفق النفط الخليجي لأمريكا”.وأضاف “أما القواعد الجوية […]

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