2020/01/06 | 18:42 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقام اللواء 22 بالحشد، الاثنين، مجلس عزاء على ارواح القادة الشهداء الحاج ابو مهدي المهندس والحاج قاسم سليماني.مجلس العزاء تم تنظيمه بالتعاون مع محور الشمال للحشد الشعبي على قاعة النشاط الرياضي في محافظة كركوك.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اللواء 22 بالحشد يقيم مجلس عزاء للقادة للشهداء وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللواء 22 بالحشد يقيم مجلس عزاء للقادة للشهداء) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللواء 22 بالحشد يقيم مجلس عزاء للقادة للشهداء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).