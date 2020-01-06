الكتل السياسية تعيد فتح ملف حسم مرشح رئاسة الحكومة

2020/01/06 | 18:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أن صوت مجلس النواب على نص قرار يلزم الحكومة باخراج القوات الاجنبية ، أعادت الكتل السياسية فتح ملف حسم مرشح رئاسة الحكومة العراقية كي يحظى بقبول الجميع.

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