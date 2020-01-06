المالية النيابية: اتفاقية الإطار الاستراتيجي لم تتأثر بقرار مجلس النواب الأخير

2020/01/06 | 18:55 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل العراق أعلنت اللجنة #المالية_النيابية، أن اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي أقرت عام 2008، مازالت “سارية المفعول”، ولم تتأثر بالقرار الذي صوت عليه #مجلس_النواب يوم أمس حول إنهاء وجود […]

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