2020/01/06 | 18:56 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بريطاني يطور القاموس اللغوي الكوردي في دهوك

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