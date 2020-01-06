ما بحثه عبدالمهدي مع بلاسخارت

2020/01/06 | 18:57 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي ، بعد ظهر اليوم الاثنين ،الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت.وأعربت عن تعازيها وتعازي الأمين العام للأمم المتحدة […]

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